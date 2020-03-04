Американцы представили концепт скоростного вертолета-разведчика

Так, если верить опубликованному проекту, американцы оснастят устройство шестилопастным несущим винтом, а также четырехлопастным рулевым винтом вместе с четырехлопастным толкающим воздушным винтом. Скоростной вертолет-разведчик также получит один турбовальный двигатель, благодаря которому сможет передвигаться на скорости около 180 узлов. Что интересно, в сети даже есть видео с демонстрацией новинки.

Напомним, что тендер FARA проводится в рамках более масштабного конкурса FVL. Уже в рамках него планируется разработать и произвести пять различных вариантов новых летательных аппаратов для армейской авиации.