Наука и технологии
Сегодня 10:09
Американцы представили концепт скоростного вертолета-разведчика
Который разрабатывается в рамках крупного военного тендера
Американское издание Flightglobal опубликовало материал, в котором рассказало о том, что концерн Boeing представил концепт-проект своего нового скоростного вертолета-разведчика. В дальнейшем именно его планируется выставить в рамках тендера FARA армии США.
Так, если верить опубликованному проекту, американцы оснастят устройство шестилопастным несущим винтом, а также четырехлопастным рулевым винтом вместе с четырехлопастным толкающим воздушным винтом. Скоростной вертолет-разведчик также получит один турбовальный двигатель, благодаря которому сможет передвигаться на скорости около 180 узлов. Что интересно, в сети даже есть видео с демонстрацией новинки.
Напомним, что тендер FARA проводится в рамках более масштабного конкурса FVL. Уже в рамках него планируется разработать и произвести пять различных вариантов новых летательных аппаратов для армейской авиации.