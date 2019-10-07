Американцы признали численное превосходство российских танков в сравнении с НАТО

Издание утверждает, что на вооружении у российской армии находится порядка 22 тыс танков, в то время как среди стран-членов НАТО максимальное количество подобных боевых машин замечено у Турции — 3,2 тыс единиц техники. В целом же у европейских государств-членов НАТО на вооружении находится чуть более 11 тыс танков, но если включить в данный список еще и США с Канадой, то количество танков у НАТО возрастет до 18 тыс единиц техники. Правда, это все еще меньше, чем на балансе у российских войск.

Американские эксперты считают, что единственным аргументом в противостоянии с российскими боевыми машинами могут стать беспилотные танки, на которых будет установлено ракетное вооружение. Разработка подобных решений сейчас активно ведется в Европе.