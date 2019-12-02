Американцы признали эффективность советского супер-танка

Авторы отметили, что танк был оснащен рядом уникальных особенностей, среди которых блюдцевидная форма, которая была предусмотрена для возможности машины выстоять любые взрывы. Известно, что толщина данной брони составляла порядка 269 мм.

Кроме того, танк оборудовали четырьмя гусеницами, а также мощным двигателем в 1000 лошадиных сил, с помощью чего машина не проваливалась на дорогах. Танк был вооружен 130-мм нарезной пушкой, а также 14,5-мм пулеметом. Американское издание добавляет, что поскольку Советский Союз посчитал неоправданным производство тяжелых танков было принято решение перейти к более легким машинами, в числе которых Т-34 и Т-72.