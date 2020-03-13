Американцы признались в бессильности систем ПРО перед российским ядерным оружием

Рассказал он об этом в рамках слушаний в одном из подкомитетов комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил. Тогда он заявил, что у его страны нет в наличии систем противоракетной обороны, которые могли бы защититься от ядерного оружия России. Но помимо этого он также заявил, что Соединенные Штаты не будут заниматься разработкой подобных средств, так как у американских военных есть иная стратегия в отношении России и Китая.

”Я могу подтвердить, что это не входит в наши планы - создавать (средства защиты) от России и Китая. Существует другая стратегия в отношении России и Китая”, — рассказал Хилл.