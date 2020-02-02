Наука и технологии
Сегодня 16:01
Американцы признались в критичном отставании от России в создании оружия будущего
Речь о гиперзвуковом оружии
Американское издание Breaking Defence опубликовало новую статью, в рамках которой исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли признался, что США критически отстает от России в разработке гиперзвукового оружия, отметив, что существенная разница в уровне развитости является потенциальной проблемой.
”Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны”, - поделился Модли. Он также отметил, что стране необходимо приложить усилия для эффективной реализации потенциала оружия будущего.
Напомним, что буквально недавно представители Министерства обороны России сообщили о том, что в стране все еще ведутся работы по увеличению скорости гиперзвукового оружия, совершенствуя при этом технические особенности, а также увеличивая область эксплуатации.