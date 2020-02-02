Американцы признались в критичном отставании от России в создании оружия будущего

”Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны”, - поделился Модли. Он также отметил, что стране необходимо приложить усилия для эффективной реализации потенциала оружия будущего.

Напомним, что буквально недавно представители Министерства обороны России сообщили о том, что в стране все еще ведутся работы по увеличению скорости гиперзвукового оружия, совершенствуя при этом технические особенности, а также увеличивая область эксплуатации.