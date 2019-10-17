Американцы проговорились о главном недостатке своей противовоздушной обороны

Breaking Defense также напоминает, что приобретение Iron Dome планировалось как временная для США мера, имевшая место быть в связи с требованием Конгресса разработать к 2023 году собственную аналогичную систему. По словам американских экспертов, только благодаря закупке оборудования в Израиле, американские военные смогли “заполнить пробел”, поскольку “у них больше ничего не было” для противовоздушной обороны.

Напомним, что еще в ноябре 2017 года Израиль закончил проведение испытаний морской версии Iron Dome, а уже в августе 2019 года США подписала контракт на поставку сразу двух комплексов.