Наука и технологии
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Американцы проговорились о главном недостатке своей противовоздушной обороны
По всей видимости, зависимость США от израильских технологий куда сильнее, чем казалось ранее
Издание Breaking Defense опубликовало материал, в котором говорится о планах американской армии по отказу от покупки систем противоракетной обороны Iron Dome. Правда в случае, если инженеры из США не разработают аналогичные решения к 2023 году, то вполне вероятно, что страна продолжит закупать израильские технологии.
Breaking Defense также напоминает, что приобретение Iron Dome планировалось как временная для США мера, имевшая место быть в связи с требованием Конгресса разработать к 2023 году собственную аналогичную систему. По словам американских экспертов, только благодаря закупке оборудования в Израиле, американские военные смогли “заполнить пробел”, поскольку “у них больше ничего не было” для противовоздушной обороны.
Напомним, что еще в ноябре 2017 года Израиль закончил проведение испытаний морской версии Iron Dome, а уже в августе 2019 года США подписала контракт на поставку сразу двух комплексов.
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