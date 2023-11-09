Американцы провели очередные учения с применением макета Т-74

На Humvee нарастили лёгкий каркас, на котором установили тканевые покрытия и надувные элементы, имитирующие Т-74. Учения проходили в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) на Гавайях.

«Прикреплённые к стандартному Humvee, эти элементы создают визуальную характеристику и силуэт, которые очень напоминают российский танк Т-72, погружая войска в реалистичные сценарии тренировок», — сказано в материале издания Defence Blog.