Американцы провели очередные учения с применением макета Т-74

22:47, 09 ноября 2023
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Американцы провели очередные учения с применением макета Т-74В качестве основы использовался грузовик Humvee
2-я пехотная бригада 25-й пехотной дивизии Армии США провела учения с использованием макета танка Т-74 с вращающейся башней. Макет был построен на шасси грузового фургона Humvee.
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На Humvee нарастили лёгкий каркас, на котором установили тканевые покрытия и надувные элементы, имитирующие Т-74. Учения проходили в учебном центре Joint Pacific Multinational Readiness Center (JPMRC) на Гавайях.
«Прикреплённые к стандартному Humvee, эти элементы создают визуальную характеристику и силуэт, которые очень напоминают российский танк Т-72, погружая войска в реалистичные сценарии тренировок», — сказано в материале издания Defence Blog.