Американцы проводят учения по уничтожению Российских кораблей

В ближайшие десять лет США заменят морально устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer на более совершенные "невидимки" B-21, но первые пока что не списывают со счетов. В руководстве американских ВВС уверены, что B-1B покажут себя как эффективное средство в уничтожении военно-морских сил противника. Под противником, при этом, скорее всего, понимается Россия.