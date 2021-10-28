Американцы проводят учения по уничтожению Российских кораблей

Американцы проводят учения по уничтожению Российских кораблейВ них участвуют бомбардировщики
В ближайшие десять лет США заменят морально устаревшие бомбардировщики B-1B Lancer на более совершенные "невидимки" B-21, но первые пока что не списывают со счетов. В руководстве американских ВВС уверены, что B-1B покажут себя как эффективное средство в уничтожении военно-морских сил противника. Под противником, при этом, скорее всего, понимается Россия.
Совершенно очевидно, какая миссия уготована бомбардировщикам B-1B Lancer на закате их карьеры — они будут тайно перевозить противокорабельные ракеты. Маневры над Черным морем показали, что бомбардировщики могут очень эффективно подавлять флот
Авторы статьи на Forbes подчеркнули, что каждый B-1B Lancer может нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM, поэтому достаточно всего двух бомбардировщиков, чтобы выпустить по кораблям Балтийского флота 48 ракет с высокотехнологичным многорежимным самонаведением. Военные эксперты считают, что если ВВС США задействуют B-1B против российского флота, то ВМФ РФ может понести очень тяжелые потери.