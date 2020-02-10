Американцы рассказали, что может помешать им победить Россию

Авторы сообщают, что в случае войны между Соединенными Штатами и Россией военные операции будут проводиться именно в Восточной Европе, которая представляет из себя равнину с большим количеством рек. В числе прочих американцы отметили реку Висла, протекающую через всю Польшу, в связи с чем для транспортировки подкреплений или в случае отступления войск НАТО, стороне придется использовать мосты, которые едва ли выдерживают вес в 55 тонн. Именно поэтому использование 60-тонных танков, в числе которых M1 Abrams, Challanger II, а также Leopard II и Leclerc, может представлять серьезную опасность.

Отмечается, что при строительстве мостов в Восточной Европе во время холодной войны учитывалась возможность выдержать 45-тонные советские танки.