Американцы рассказали, как будут притеснять русских в космосе

Первый способ — это ввести определенное ограничение на расстояние, на котором чужие спутники могут находиться от любых важных космических аппаратов американцев. Второй способ решить проблему — это развертывание ремонтных спутников, способных выполнять функцию охраны важных космических аппаратов. Откуда такие опасения со стороны США? Да все просто. Так, в марте Индия успешно сбила находящийся на околоземной орбите космический аппарат, что автоматически сделало ее четвертой страной в мире, способной воспользоваться противоспутниковым оружием. А уже в июле министр обороны Франции выступила с обвинениями в адрес России, называя нашу страну шпионом, следящим за восемью иностранными космическими аппаратами.