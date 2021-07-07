Американцы рассказали о главной проблеме российского танка «Армата»

Согласно опубликованным в источнике данным, несмотря на весь ужас, который сулит танк Т-14 «Армата» российского производства для противников, он имеет один большой недостаток. В частности, по мнению авторов, речь об отсутствии массового производства. Эту проблему связывают с недостаточным финансированием.

Также авторы в материале сообщают о том, что сам танк был разработан практически с нуля, без учета опыта ранних разработок советских времен. Помимо прочего в материале уточняются некоторые характеристики боевой машины.

Напомним, что нескольким ранее были объявлена сроки начала серийного производства танка «Армата». Так, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, серийное производство новейшего российского танка Т-14 «Армата» стартует в 2022 году.