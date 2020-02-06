Американцы рассказали о крушении российского военного спутника

”«Космос 2491» развалился в декабре 2019 года. По оценкам, это событие произошло в 13.02 по Гринвичу 23 декабря 2019 года, после около 6 лет нахождения на орбите”, — говорится в официальном ежеквартальном отчете одного из подразделений NASA.

Напомним, что еще в январе текущего года российское издание “РИА Новости” опубликовало материал, в котором, ссылаясь на известного американского эксперта по космонавтике Джонатана МакДауэлла, рассказало о крушении российского военного спутника "Космос-2491" в космосе и факте фиксации средствами ВВС США 10 его обломков.