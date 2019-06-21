Американцы рассказали, почему C-400 разрушает США без единого выстрела

Российский зенитный ракетный комплекс C-400 большой дальности можно рассматривать как стратегическое оружие и инструмент гибридной войны против США и их союзникам по НАТО, но его тактическая ценность спорная. С такой точкой зрения выступило американское издание National Interest.

Как отмечает ресурс, С-400 можно использовать в качестве средства борьбы в экономической войне. Продажа таких комплексов приносит прибыль, способствует диверсификации экономики, снижает негативные экономические эффекты и создает базу для модернизации российского вооружения.

C-400 поднимает престиж и показывает международный статус, ощущение, что с Россией приходится считаться. ЗРК также способствует развитию и укреплению связей с Китаем и другими странами-партнёрами.

При этом National Interest подчёркивает, что при всей своей грозной репутации, C-400 ещё ни разу не использовали в деле. В Сирии воздушные границы регулярно нарушались, но комплекс ни разу не задействовали. Издание ставит под сомнение его тактическую эффективность.