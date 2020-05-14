Американцы рассказали, с какими проблемами они столкнутся в случае войны с Россией на территории России

”Хотя Китай и Россия полностью не воспроизводят возможности Вооруженных сил США, эти две страны, скорее всего, будут иметь опережение на своей домашней арене, локальное численное превосходство и почти качественное преимущество”, — поделились авторы исследования, которое, к слову, было проведено по инициативе Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

Так, авторы исследования также отметили российские и китайские системы вооружения, в число которых входят системы противовоздушной обороны и кибероружие. Кроме того, проблемы также могут возникнуть в связи с навыкам ведения тактической ядерной войны.