Американцы разбомбили собственные склады перед побегом из Сирии

По словам полковника, авиаудар был нанесен с истребителей американского производства семейства F-15. Целью для заранее спланированной атаки стал цементный завод в районе, который покинули силы коалиции. Данное мероприятие совершалось с целью уничтожения тайника с боеприпасами, а также снижения пригодности базы для ее дальнейшего использования в военных целях.

Напомним, что 13 октября , после начала турецкой военной операции под названием “Источник мира” на севере Сирии, Пентагон официально объявил о выводе собственных войск из северо-восточных районов восточного государства.