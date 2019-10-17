Наука и технологии
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Американцы разбомбили собственные склады перед побегом из Сирии
Атака была заранее спланированной
На днях представитель американской коалиции в Сирии полковник Майлс Кэггинс опубликовал пост в своем Twitter-аккаунте, согласно которому коалиция провела успешный запуск ракет по собственному складу оружия.
По словам полковника, авиаудар был нанесен с истребителей американского производства семейства F-15. Целью для заранее спланированной атаки стал цементный завод в районе, который покинули силы коалиции. Данное мероприятие совершалось с целью уничтожения тайника с боеприпасами, а также снижения пригодности базы для ее дальнейшего использования в военных целях.
Напомним, что 13 октября , после начала турецкой военной операции под названием “Источник мира” на севере Сирии, Пентагон официально объявил о выводе собственных войск из северо-восточных районов восточного государства.
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