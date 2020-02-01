Американцы разработали беспилотник на базе популярного вертолета

По словам представителей компании, данный беспилотник может быть эксплуатирован как для транспортировки грузов, так и для проведения поисково-спасательных и различных гуманитарных операций. Отмечается, что благодаря техническим особенностям летательный аппарат может вмещать грузы массой до 180 кг. Что касается времени полета, то по словам разработчиков, максимальный полет беспилотника может достигать шести часов при скорости до 160 км/ч, в то время как максимальная дальность его полета равна 1020 км.

Отмечается, что новая разработка способна автономно совершать как взлет, так и посадку. Кроме того, беспилотник также может осуществлять полет по заданному маршруту в автоматическом режиме.