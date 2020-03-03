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Американцы разработали беспилотный истребитель для защиты самолетов-заправщиков
Пока, правда, устройство находится на стадии концепта
Как стало известно, американская компания General Atomics разработала новый беспилотный летательный аппарат — истребитель, который будет использоваться для защиты самолетов-заправщиков. Правда, на данном этапе устройство под названием Defender находится на этапе концепта.
Помимо защиты самолетов-заправщиков, устройство также займется защитой самолетов дальнего радиолокационного обзора и управления, а также разведывательных самолетов. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, истребитель оснастят четырьмя ракетами AIM-120D AMRAAM класса “воздух-воздух” и парой иных неназванных ракет.
К сожалению, помимо этого никакой информации о техническом оснащении новинки названо не было. Зато, судя по имеющемуся изображению новинки, можно предположить, что аппарат разработан на базе палубного беспилотника MQ-25 Stingray. Именно с этим летательным аппаратом General Atomics участвовала в в тендере ВВС США.