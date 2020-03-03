Американцы разработали беспилотный истребитель для защиты самолетов-заправщиков

К сожалению, помимо этого никакой информации о техническом оснащении новинки названо не было. Зато, судя по имеющемуся изображению новинки, можно предположить, что аппарат разработан на базе палубного беспилотника MQ-25 Stingray. Именно с этим летательным аппаратом General Atomics участвовала в в тендере ВВС США.