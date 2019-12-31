Американцы разработали марсоход будущего

По дизайну новый ровер очень сильно напоминает своего предшественника — уже ставшего легендарным Curiosity. Mars 2020 оснастят 23 камерами, двумя приборами для анализа атмосферы, а также лазерами, которые будут заниматься изучением химического состава почвы, миниатюрный ядерным реактором и сверлом, предназначенным для забора проб.

”Мы ищем древнюю микробную жизнь, появившуюся миллиарды лет назад, когда Марс был более похож на Землю. На его поверхности были теплая вода, плотная атмосфера и более сильное магнитное поле. Из-за этого Марс был более подходящим местом для одноклеточных форм жизни”, — рассказал заместитель руководителя миссии Mars 2020 Мэтт Уоллес.