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Американцы разработали марсоход будущего

Запуск состоится летом 2020 года
Как стало известно, инженеры Лаборатории реактивного движения NASA закончили разработку и сборку новейшего аппарата Mars 2020. Марсоход успешно прошел первые испытания и теперь готов к полноценной экспедиции на красную планету.

Если верить официальным данным, то запуск устройства состоится уже летом 2020 года, в промежутке с 17 июля по 5 августа. Более точная дата мероприятия будет названа чуть позже. По прогнозам специалистов, до самого Марса аппарат доберется ориентировочно в начале 2021 года.

По дизайну новый ровер очень сильно напоминает своего предшественника — уже ставшего легендарным Curiosity. Mars 2020 оснастят 23 камерами, двумя приборами для анализа атмосферы, а также лазерами, которые будут заниматься изучением химического состава почвы, миниатюрный ядерным реактором и сверлом, предназначенным для забора проб.

”Мы ищем древнюю микробную жизнь, появившуюся миллиарды лет назад, когда Марс был более похож на Землю. На его поверхности были теплая вода, плотная атмосфера и более сильное магнитное поле. Из-за этого Марс был более подходящим местом для одноклеточных форм жизни”, — рассказал заместитель руководителя миссии Mars 2020 Мэтт Уоллес.

Новый американский марсоход