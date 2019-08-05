Американцы считают Су-57 пародией на свои истребители

”Самолет рассматривается многими аналитиками как своего рода клон F-22 и F-35 со множеством недостатков и не соответствует проектным задачам. Но мы вполне можем ожидать, что Су-57 станет серьезным противником для F-22 и F-35, если они когда-либо пересекутся в небе”, — заключает журнал.

Еще в июле вице-премьер Юрий Борисов сделал официальное заявление, согласно которому в серийных Су-57 впоследствии силовые агрегаты поменяют на двигатели второго этапа. В настоящее время, напомним, в них используются двигатели первого этапа АЛ-41Ф1.