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Американцы считают Су-57 пародией на свои истребители

Тем не менее наша разработка может представлять серьезную опасность
Новейший истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в России, оказался неудачным клоном американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Не смотря на это, отечественная разработка вполне себе может представлять серьезную опасность для американских истребителей, пишет The Aviationist.

”Самолет рассматривается многими аналитиками как своего рода клон F-22 и F-35 со множеством недостатков и не соответствует проектным задачам. Но мы вполне можем ожидать, что Су-57 станет серьезным противником для F-22 и F-35, если они когда-либо пересекутся в небе”, — заключает журнал.

Еще в июле вице-премьер Юрий Борисов сделал официальное заявление, согласно которому в серийных Су-57 впоследствии силовые агрегаты поменяют на двигатели второго этапа. В настоящее время, напомним, в них используются двигатели первого этапа АЛ-41Ф1.

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