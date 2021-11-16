Американцы скопировали российский препарат против ВИЧ и начали применять его в США против коронавируса

Как сообщается, препарат зарекомендовал себя хорошо. Производитель отмечает, что ещё до прихода в Россию, Paxlovid снизил вероятность госпитализации и смерти от коронавируса на 89%. Но, по словам одного из российских экспертов, врача-терапевта, клинического фармаколога Андрея Кондрахина, подобный препарат уже использовался в России в начале первой пандемии COVID-19.

В России для лечения коронавируса уже использовали препарат Калетра, предназначенный для борьбы с ВИЧ. И Paxlovid мало чем отличается.

«Называется найдите отличия. Мы пытались лечить в начале пандемии ритонавиром, был препарат Калетра, который использовали для лечения больных СПИДом, он содержит в своём составе ритонавир и лопинавир, который является ингибитором протеаз ВИЧ-1 и ВИЧ-2 вируса иммунодефицита человека. То есть они оставили ритонавир и добавили ингибитор протеазы, получается, что это повторение того, что мы уже проходили», — отметил Кондрахин.

При этом эксперт сказал, что появление нового препарата — хорошая практика. И важно, чтобы его можно было сразу применять при первых признаках заболевания. Но также важно контролировать его действие, и «посмотреть, как он будет себя вести».

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