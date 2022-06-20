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Американцы смогут попробовать пиво, сваренное по рецепту искусственного интеллекта

Технологии, которые мы заслужили
За последние несколько лет искусственный интеллект нашёл себе применение в совершенно разных областях нашей жизни. В том числе и в сфере питания.
Американцы смогут попробовать пиво, сваренное по рецепту искусственного интеллекта

Так, например, стало известно, что с помощью ИИ удалось создать рецепт отличного пива, которое жители Нового Орлеана смогут попробовать уже сегодня. Называется напиток AI Blonde Ale, а представить его планируется на вечеринке Launch Party в Nola Brewery, которая состоится уже 20 июня.

Это современная технология с традиционными методами пивоварения. Это довольно уникальный рецепт, который я бы никогда не стал делать, но мне очень нравится его вкус — он очень освежающий и легко пьётся. Я им очень доволен.

Дерек Линтерн
Пивовар NOLA Brewing

Разработкой искусственного интеллекта, придумавшего рецепт, занимались специалисты Австралийского института машинного обучения (AIML).

Сообщается, что пиво за авторством ИИ будет доступно лишь в Новом Орлеане и в течение ограниченного времени.

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