Американцы смогут попробовать пиво, сваренное по рецепту искусственного интеллекта

Американцы смогут попробовать пиво, сваренное по рецепту искусственного интеллектаТехнологии, которые мы заслужили
Так, например, стало известно, что с помощью ИИ удалось создать рецепт отличного пива, которое жители Нового Орлеана смогут попробовать уже сегодня. Называется напиток AI Blonde Ale, а представить его планируется на вечеринке Launch Party в Nola Brewery, которая состоится уже 20 июня.
Это современная технология с традиционными методами пивоварения. Это довольно уникальный рецепт, который я бы никогда не стал делать, но мне очень нравится его вкус — он очень освежающий и легко пьётся. Я им очень доволен.
Разработкой искусственного интеллекта, придумавшего рецепт, занимались специалисты Австралийского института машинного обучения (AIML).
Сообщается, что пиво за авторством ИИ будет доступно лишь в Новом Орлеане и в течение ограниченного времени.