Американцы создали футболку из коровьего молока

Первым продуктом компании, в основу которого легло коровье молоко, стали футболки под названием Limitless Milk Shirt. По словам разработчиков чудо-футболки, изделие прекрасно переносит машинную стирку, растягивается, имеет очень мягкую структуру и, что немаловажно, не мнется, а также впитывает влагу. На получение одной футболки компания использует не более пяти отправляющихся в отходы стаканов молока.
Компания собирает средства для производства первой партии Limitless Milk Shirt на платформе Kickstarter. На данном этапе за 35 вложенных долларов компания обещает прислать футболку, цена на которую в дальнейшем будет составлять около 60 долларов. Поставки изделия Mi Terro обещает начать с января 2020 года.