Американцы создали футболку из коровьего молока

Каждый шестой литр произведенного коровьего молока не используется и в итоге сливается в качестве отходов. Правильным такой метод использования молока назвать очень сложно, ведь даже то молоко, которое использовать в качестве продукта питания нельзя, не теряет полезных и ценных веществ. Такого же мнения ребята из компании Mi Terro, которые создали мягкую ткань, изготавливаемую из молочных белков.