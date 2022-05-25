Американцы сравнили экспериментальный российский истребитель Су-47 с X-29

В первую очередь стоит обратить внимание, что российская разработка оказалась почти в два раза крупнее. При этом в воздух Су-47 поднялся через пять лет после окончания полётом Х-29.

Специалисты также отметили, что однодвигательный американский самолёт развивал скорость до 1,6 числа Маха, будучи способен находиться на высоте в 15 км. При этом два прототипа Х-29, в период с 1984 по 1992 год, совершили 422 исследовательских полёта.

Напомним, что ещё в 2019 году журнал Popular Mechanics отметил, что Су-47, из-за крыла обратной стреловидности, оказался аэродинамически нестабильным. То же самое издание тогда написало и об X-29.