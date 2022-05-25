Американцы сравнили экспериментальный российский истребитель Су-47 с X-29

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Американцы сравнили экспериментальный российский истребитель Су-47 с X-29Это уже не первое подобное сравнение двух летательных аппаратов
В американском издании 19FortyFive появился материал, в котором эксперты сравнили отечественный экспериментальный палубный истребитель Су-47 с самолётом X-29.
В первую очередь стоит обратить внимание, что российская разработка оказалась почти в два раза крупнее. При этом в воздух Су-47 поднялся через пять лет после окончания полётом Х-29.
Специалисты также отметили, что однодвигательный американский самолёт развивал скорость до 1,6 числа Маха, будучи способен находиться на высоте в 15 км. При этом два прототипа Х-29, в период с 1984 по 1992 год, совершили 422 исследовательских полёта.
Напомним, что ещё в 2019 году журнал Popular Mechanics отметил, что Су-47, из-за крыла обратной стреловидности, оказался аэродинамически нестабильным. То же самое издание тогда написало и об X-29.