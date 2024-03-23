Американцы среднего возраста оказались более одинокими, чем европейцы

Исследование, проведенное учеными из кафедры психологии Университета штата Аризона, опубликовано в журнале «American Psychologist».

Более высокие уровни одиночества отмечены среди американцев среднего поколения, особенно среди «бэби-бумеров». Исследователи также обнаружили, что среди среднего поколения в Англии, Италии, Испании и Греции уровень одиночества приближается к уровню американских сверстников.

Исследование основано на долгосрочных наборах данных, включающих репрезентативные выборки взрослых в возрасте от 45 до 65 лет, проживающих в 14 странах. Данные были собраны в рамках многонациональных исследований, включая исследования здоровья и пенсий, а также продолжительного исследования старения.

Исследование также показало, что уровень одиночества остается стабильным для бэби-бумеров в Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии и Израиле.

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