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Наука и технологии
Опубликовано 23 марта 2024, 04:30
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Американцы среднего возраста оказались более одинокими, чем европейцы

Проведено исследование
Одиночество — это не только эмоция. Оно серьезно влияет на физическое здоровье, и его отрицательные последствия сравнивают с курением до 15 сигарет в день. Однако новые исследования показывают, что не только американцы среднего возраста ощущают одиночество сильнее, чем их сверстники в Европе и Израиле, но и уровень одиночества увеличивается среди различных поколений как в США, так и в Европе.

Исследование, проведенное учеными из кафедры психологии Университета штата Аризона, опубликовано в журнале «American Psychologist».

Более высокие уровни одиночества отмечены среди американцев среднего поколения, особенно среди «бэби-бумеров». Исследователи также обнаружили, что среди среднего поколения в Англии, Италии, Испании и Греции уровень одиночества приближается к уровню американских сверстников.

Исследование основано на долгосрочных наборах данных, включающих репрезентативные выборки взрослых в возрасте от 45 до 65 лет, проживающих в 14 странах. Данные были собраны в рамках многонациональных исследований, включая исследования здоровья и пенсий, а также продолжительного исследования старения.

Исследование также показало, что уровень одиночества остается стабильным для бэби-бумеров в Англии, Австрии, Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии и Израиле.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Arizona State University
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Психология
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#Европа
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#сша