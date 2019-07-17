Американцы тестируют дроны, которые могут переключаться между режимами вертолёта и самолёта

Сейчас используется два типа беспилотных летательных аппаратов — с неподвижным крылом, которые парят как аэроплан, а также мультикоптеры, напоминающие многовинтовые вертолёты. Разработчики из Лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института начали тестировать модель дрона, сочетающего оба этих режима полёта.

Новая нейросетевая платформа позволяет создавать беспилотники, которые смогут переключаться из режима «самолёта» в режим «вертолёта». В результате, такой дрон сможет совершать вертикальную взлёт или посадку, как вертолёт, а затем лететь к нужном направлении в экономном режиме, как самолёт.

Разработка была создана с нуля. Как отмечают разработчики, они сделали своей целью преодолеть главную проблему гибридной конструкции — дороговизну и времязатратность в производстве. По словам исследователей, новый метод позволяет далёкому от науки человеку создать подобную модель за несколько часов.

Впрочем, такие гибридные дроны тоже имеют минусы — аэродинамика оставляет желать лучшего.