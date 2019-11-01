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Американцы усилят оружие для убийства русских сквозь новые бронежилеты
За право производить новые патроны будут бороться три компании
Американское издание Popular Mechanics написало материал, в котором говорится выборе армией США сразу трех кандидатов, способных заняться производством патронов калибра 6,8 миллиметра. Самый успешный кандидат в итоге с 2023 года займется заменой популярного ныне 5,56-миллиметрового калибра новым стандартом.
По словам журналистов издания, увеличение калибра связано непосредственно с тем фактом, что Китай и Россия занимаются разработкой совершенно нового типа бронежилетов, которые нечувствительны к популярным у американских военных калибрам патронов. В итоге разработкой замены нынешним пулям займутся такие компании как General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer.
Напомним, что еще в ноябре 2018 года американский журнал The National Interest опубликовал данные, согласно которым российский автомат АК-308, оснащенный поддержкой 7,62-миллиметровых патронов НАТО, на данный момент считается одним из самых амбициозных продуктов российского концерна "Калашников".