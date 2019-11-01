Американцы усилят оружие для убийства русских сквозь новые бронежилеты

По словам журналистов издания, увеличение калибра связано непосредственно с тем фактом, что Китай и Россия занимаются разработкой совершенно нового типа бронежилетов, которые нечувствительны к популярным у американских военных калибрам патронов. В итоге разработкой замены нынешним пулям займутся такие компании как General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer.

Напомним, что еще в ноябре 2018 года американский журнал The National Interest опубликовал данные, согласно которым российский автомат АК-308, оснащенный поддержкой 7,62-миллиметровых патронов НАТО, на данный момент считается одним из самых амбициозных продуктов российского концерна "Калашников".