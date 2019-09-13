Американцы уточнили условия снятия санкций с Huawei

”Нет, я не думаю, что справедливо будет утверждать, что она Huawei является пешкой. Частично проблема Huawei связана с вопросом национальной безопасности, вне всякого сомнения. Мы ведем переговоры со своими союзниками по этому вопросу”, — сказал министр, отвечая на предположение одного из участников конференции, касательно роли Huawei в американо-китайских переговорах в сфере торговли.

По словам представителя правительства Трампа, в ряде аспектов ситуация вокруг Huawei никак не связана с американской национальной безопасности. ”Именно поэтому президент Трамп сказал председателю Китая Си Цзиньпину на прошлой встрече, что мы рассмотрим возможность предоставления компании лицензии для тех аспектов, которые не связаны с нашей обеспокоенностью в сфере национальной безопасности”, — добавил он.