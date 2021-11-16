Американцы в четыре раза улучшили огневую мощь нового беспилотника

Продолжением этого БПЛА и станет новый беспилотник. Он сможет нести и запускать 16 ракет Hellfire класса «воздух-поверхность» одновременно. Это в 4 раза больше, чем у предшественника.

По сообщениям издания Breaking Defense, новинка получит дизайн ударного дрона MQ-1C Gray Eagle, способного нести 8 ракет класса «воздух-воздух» Stinger. У нового беспилотника будет увеличена грузоподъёмность и внесены конструктивные изменения: MQ-1C Gray Eagle может поднять в воздух не более 360 кг, тогда как ракеты Hellfire весят 720 кг.