Американцы впервые запустили электрический самолет X-57 Maxwell

Американское национальное аэрокосмическое агентство NASA провело испытания прототипа самолёта X-57 Maxwell, полностью работающего на электричестве.

По словам пресс-службы агентства, это значительный рубеж в разработке X-57 Maxwell и символизирует важный шаг от концепта к реальности. В подготовке к первому полёту, разработчики впервые успешно протестировали моторы и пропеллеры. Как отметил представитель NASA, они впервые установили электромоторы с пропеллерами и запустили их.

Самолёт создаётся на основе итальянского лёгкого двухмоторного самолёта Tecnam P2006T. Впервые его представили летом 2016 года на ежегодном форуме Американского института аэронавтики и астронавтики в Вашингтоне. В его оснащение входит 14 пропеллерных двигателей, встроенных в крылья.