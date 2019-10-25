Наука и технологии
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Американцы встревожены распространением российского ЗРК С-400
Настолько, что готовы ввести санкции против их покупателей
Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится о том, как технологии, используемые в зенитных ракетных комплексах С-400 "Триумф" делают из них грозное и смертоносное оружие.
Журналисты издания отдельно отмечают тот факт, что характеристики С-400 делают из него чуть ли не в два раза более опасное орудие, чем его собственный предшественник в лице С-300. Так как новая разработка российских инженеров получилась настолько успешной, американцы опасаются тем фактом, что Россия успешно торгует данным видом оружия, а взамен получает не только финансовую выгоду, но также и определенные рычаги воздействия на своих противников.
В качестве доказательства обеспокоенности властей США распространением комплекса "Триумф", журналисты приводят тот факт, что Вашингтон готов ввести санкции против абсолютно любого государства, которое решит приобрести у России С-400.
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