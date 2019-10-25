Американцы встревожены распространением российского ЗРК С-400

Журналисты издания отдельно отмечают тот факт, что характеристики С-400 делают из него чуть ли не в два раза более опасное орудие, чем его собственный предшественник в лице С-300. Так как новая разработка российских инженеров получилась настолько успешной, американцы опасаются тем фактом, что Россия успешно торгует данным видом оружия, а взамен получает не только финансовую выгоду, но также и определенные рычаги воздействия на своих противников.

В качестве доказательства обеспокоенности властей США распространением комплекса "Триумф", журналисты приводят тот факт, что Вашингтон готов ввести санкции против абсолютно любого государства, которое решит приобрести у России С-400.