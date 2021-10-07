Американцы вырастили перец чили на Международной космической станции

Сообщается, что первый урожай астронавты смогут собрать уже в конце этого месяца — по прошествии 100 дней с начала эксперимента Plant Habitat-04. Причем выращивали перец чили в условиях микрогравитации не забавы ради, а для долгосрочных миссий — таким образом астронавты смогут восполнять запасы витамина C.

Исследователи также сравнили, как растет перец на Земле и на Международной космической станции. Как выяснилось, в космосе этот процесс проходит медленнее, но причина такой особенности ученым пока не ясна. Также специалисты отметили, что не все опылённые цветки стали плодами. Напомним, что началася эксперимент Plant Habitat-04 еще летом, а именно 12 июля.