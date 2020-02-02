Американцы высмеяли историческую значимость советского истребителя МиГ-29

Так, автор отмечает, что данный истребитель был разработан в качестве советской альтернативе американскому F-16 Fighting Falcon, но с устаревшей техникой, а также с более коротким сроком эксплуатации и маленьким боевым радиусом.

”Немногие истребители сумели стать столь любимыми и при этом похвастаться такими неблагоприятными боевыми показателями, как МиГ-29. Конечно, во многом потому, что Fulcrum обычно выставлялся менее развитыми странами против западных противников, которые были более многочисленными, лучше подготовленными и лучше организованными”, — отметил Роблин.

Кроме того, автор также вспомнил о том, что в большинстве боевых действий, в которых принимал участие МиГ-29, советский летательный аппарат не смог составить конкуренцию западным самолетам или тяжелым истребителям.