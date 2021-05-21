Американцы высмеяли рекламу армии США, сравнив её с роликом про российскую армию

Так, в видео от Минобороны России демонстрируются суровые солдаты, которые занимаются физической подготовкой и прыгают с парашютом, пишет РИА Новости.

В то же время рекламный мультфильм, выпущенный в США, показывает всё от лица воспитанной в однополой семье девушки капрала. Она, как это часто встречается в современной западной культуре, «всегда боролась за равенство».

После того, как она окончила старшую школу, девушка и решила вступить в ряды американской армии.

Множество американских пользователей Twitter заявили о том, что они обречены. Также интернет-сообщество заявило, что «пора учить русский и китайский».