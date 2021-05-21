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Американцы высмеяли рекламу армии США, сравнив её с роликом про российскую армию
Сложно не согласиться с сетевыми комментаторами
В сети набирает популярность Twitter-обсуждение, в котором американцы высмеивают рекламу армии США. В противовес ей они приводят рекламный ролик, посвящённый росийской армии.
Так, в видео от Минобороны России демонстрируются суровые солдаты, которые занимаются физической подготовкой и прыгают с парашютом, пишет РИА Новости.
В то же время рекламный мультфильм, выпущенный в США, показывает всё от лица воспитанной в однополой семье девушки капрала. Она, как это часто встречается в современной западной культуре, «всегда боролась за равенство».
После того, как она окончила старшую школу, девушка и решила вступить в ряды американской армии.
Множество американских пользователей Twitter заявили о том, что они обречены. Также интернет-сообщество заявило, что «пора учить русский и китайский».