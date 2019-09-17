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Американцы запретили своим чиновникам использовать программы Касперского

Запрет является бессрочным
В конце 2017 года американским госорганам было запрещено использовать программное обеспечение, созданное “Лабораторией Касперского”. У данных ограничений до последнего момента не было определенных сроков. Сейчас же запрет стал бессрочным.

Если быть точным, то бессрочный запрет вступил в силу 10 сентября 2019 года — начиная с этого государственные органы Соединенных Штатов и их подрядчики не могут закупать программное обеспечение “Лаборатории Касперского”. Данный запрет — инициатива “Управляющего совета по федеральным закупкам”, частью которого помимо всего прочего входят министерство обороны США, Администрация служб общего назначения и космическое агентство NASA.

Запрет будет действовать до тех пор, пока совет по федеральным закупкам, не примет решения об отмене принятого решения. Технически же это станет возможно лишь в том случае, если в новом законе об оборонных закупках, принимаемом ежегодно, совет разрешит использовать продукцию российской компании.

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