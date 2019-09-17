Американцы запретили своим чиновникам использовать программы Касперского

Если быть точным, то бессрочный запрет вступил в силу 10 сентября 2019 года — начиная с этого государственные органы Соединенных Штатов и их подрядчики не могут закупать программное обеспечение “Лаборатории Касперского”. Данный запрет — инициатива “Управляющего совета по федеральным закупкам”, частью которого помимо всего прочего входят министерство обороны США, Администрация служб общего назначения и космическое агентство NASA.

Запрет будет действовать до тех пор, пока совет по федеральным закупкам, не примет решения об отмене принятого решения. Технически же это станет возможно лишь в том случае, если в новом законе об оборонных закупках, принимаемом ежегодно, совет разрешит использовать продукцию российской компании.