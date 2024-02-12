Американцы запустят первый в мире отказоустойчивый квантовый компьютер к концу 2024 года

Это устройство будет обладать 256 физическими кубитами и 10 логическими кубитами, что является значительным достижением в области квантовых вычислений.

Логические кубиты создаются путем объединения нескольких физических кубитов для уменьшения ошибок и повышения надежности вычислений.

В декабре 2023 года QuEra, совместно с Гарвардским университетом и другими исследовательскими организациями, опубликовала исследование, демонстрирующее успешную работу квантового компьютера с 48 логическими кубитами.

Это устройство хоть и не обладает высокой производительностью, предоставляет платформу для разработчиков программного обеспечения для тестирования кода будущих квантовых компьютеров.

Компания планирует к 2025 году выпустить устройство с 30 логическими кубитами и 3000 физическими кубитами, а к 2026 году — мощный квантовый компьютер с более чем 10 000 физическими кубитами и 100 логическими кубитами.