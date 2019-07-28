Американцы завезли на на МКС мох и бактерии

Построенный американской компанией SpaceX грузовой корабль Dragon доставил груз на Международную космическую станцию.

Общая масса груза составила 2,5 тонны, включая продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов. Среди всего прочего, космический грузовик доставил оборудование для изучения влияния невесомости на мхи и микроорганизмы.

Японские исследователи собираются изучить влияние невесомости на рост и состояние образцов мхов. Это поможет разработать способы выращивания растений в условиях космоса и колониях на Луне и Марсе.

В рамках проекта Biorock учёные из из Великобритании, Дании и Нидерландов собираются изучить взаимодействие между некоторыми видами минералов и микроорганизмов в условиях невесомости. Исследователи надеются создать методы бурения пород с помощью бактерий.