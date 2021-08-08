Американец месяц болел чумой и не знал об этом

Как сообщает источник, мужчина болел в течение месяца с явной симптоматикой чумы: жар, озноб, головокружение и обезвоживание. Причём не сообщается, какое время он болел до обращения в больницу. И только через месяц после очередной неверной диагностики, ему был проведён анализ крови и поставлен правильный диагноз.

Эксперты отмечают, что это уникальный случай, т.к. мужчина выжил на фоне запущенного и опасного заболевания. Также отмечается о необходимости своевременно выявлять инфекции с серьезными и потенциально заразными патогенами, такие как чума. Это важно, потому что в последнее время наблюдается увеличение случаев заболевания чумой, в основном от животных и блох.