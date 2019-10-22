Американец научился вырабатывать алкоголь собственными силами организма

Причины такого состояния были выяснены спустя несколько лет — однажды мужчина ехал в автомобиле и местные полицейские остановили его. Заметив не совсем адекватное состояние водителя, стражи закона заподозрили его в нетрезвом вождении, в результате чего попросили мужчину пройти проверку на алкотестере. В конечном итоге тест показал, что в крови водителя уровень алкоголя эквивалентен примерно семи-десяти спиртным напиткам. Именно этого количества достаточно, чтобы вызвать такие симптомы как тошнота, нарушение координации и даже потерю сознания — все то, на что периодически жаловался мужчина.

В итоге мужчину обвинили в вождении в нетрезвом виде, несмотря на то, что перед тем, как сесть за руль, он не употреблял никаких спиртных напитков. Тогда он принял решение обратиться к врачам, чтобы они изучили его состояние. Как оказалось, он был болен “автоброжением” — при данном заболевании поступающие в желудок углеводы превращаются в алкоголь благодаря различным грибкам, а затем попадают в кровь, делая человека пьяным. Тогда ученые приняли решение лечить пациента противогрибковыми препаратами в сочетании с пробиотиками.

”Спустя полтора года у пациента не проявляются симптомы этой болезни, он возобновил свой привычный образ жизни, придерживается обычной диеты, время от времени проверяя уровень алкоголя с помощью алкотестера. Кроме того, он отказался от антидепрессантов”, — рассказал один из врачей, лечивших мужчину.