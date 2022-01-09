Американец научился зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц на своей Tesla при помощи криптовалюты

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Американец научился зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц на своей Tesla при помощи криптовалютыНо это может лишить его права на гарантийное обслуживание транспортного средства
В сети появилась достаточно интересная история Сираджа Равала — владельца Tesla Model 3 2018 года из Сан-Франциско. Он смог переделать свой автомобиль таким образом, чтобы майнить на нём эфириум.
Для этого Равал разместил в багажнике электромобиля целый кластер видеокарт, которые запитал от батареи транспортного средства. Бесплатное ПО для майнинга он запустил на своём Mac mini (M1) от Apple.
По словам энтузиаста, несмотря на то, что своими действиями он может лишить себя гарантии на автомобиль, он ни о чём не жалеет. К тому же ему удаётся зарабатывать до 800 долларов (60 тыс рублей) в месяц на своём детище.
Отметим, что стоимость криптовалют очень изменчива. Поэтому в долгосрочной перспективе вся эта затея может оказаться крайне убыточной. Особенно в том случае, если автовладелец и вправду лишится официальной гарантии от Tesla.
Источник: CNBC