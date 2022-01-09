Американец научился зарабатывать 60 тысяч рублей в месяц на своей Tesla при помощи криптовалюты

Для этого Равал разместил в багажнике электромобиля целый кластер видеокарт, которые запитал от батареи транспортного средства. Бесплатное ПО для майнинга он запустил на своём Mac mini (M1) от Apple.

По словам энтузиаста, несмотря на то, что своими действиями он может лишить себя гарантии на автомобиль, он ни о чём не жалеет. К тому же ему удаётся зарабатывать до 800 долларов (60 тыс рублей) в месяц на своём детище.

Отметим, что стоимость криптовалют очень изменчива. Поэтому в долгосрочной перспективе вся эта затея может оказаться крайне убыточной. Особенно в том случае, если автовладелец и вправду лишится официальной гарантии от Tesla.