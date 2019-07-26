Американец сядет в тюрьму на 5 лет за продажу биткоинов

Федеральное «большое жюри» присяжных подтвердила обоснованность обвинений к жителю Нью-Джерси за продажу биткоинов более чем на 2 миллиона долларов.

Речь идёт о незаконной деятельности по передаче денег. Уильям Грин (William Green) в возрасте 46 лет обвиняется судом в незаконной предпринимательской деятельности. Бизнес Грина сводился к сервису Destination Bitcoin, который позволял переводить вклады в виатной валюте пользователей в биткоины за плату.

К несчастью для Грина, федеральный закон США требует иметь лицензию от министерства финансов США на бизнес, связанный с денежными переводами, включая и продажу биткоинов. Грин лицензию не получил и теперь ему грозит 5 лет заключения и штраф в 250 тысяч долларов.