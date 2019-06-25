Девушка отсудила 36 млн. рублей за слитую базу данных ГИБДД с личными данными

Тогда девушка попросила провести полную проверку доступа к ее личным данным, в результате чего она узнала, что информация о ее адресе, росте, весе и фотография водительских прав были просмотрены почти 1000 раз с 2003 года. Так как Эми никогда не привлекала внимания правохранительных органов, а с 2012 года она сама работала в полиции Миннеаполиса, девушка была очень сильно удивлена количеством просмотров ее личных данных. В результате более детальной проверки оказалось, что в основном ее профиль изучали ее же коллеги-полицейские, причем некоторые случаи изучения происходили ночью.

Крекельберг подала в суд на родной город, а также на двух должностных лиц за нарушение закона о приватности данных водителя, который регулирует разглашение личной информации, собранной в базе данных водительских удостоверений. На прошлой неделе суд присяжных присудил девушке 585 000 долларов, 300 000 из которых должны будут выплатить двое должностных лиц, просматривавших ее личные данные после того, как у них не получилось завязать с ней романтические отношения.

Что интересно, Миннесота — один из немногих штатов в США, где дело подобное Крекельберговскому можно в принципе начать. Все дело в том, что практически во всех других штатах запросы к базе данных водителей никак не фиксируются.