Американо-украинская ракета Alpha взорвалась спустя несколько минут после старта

Но, к сожалению, испытание завершилось провалом — спустя несколько минут после старта, ракета-носитель Alpha взорвалась прямо в воздухе. Об этом рассказала сама компания в своём Twitter-аккаунте.

При этом, как пишет портал Spaceflight Now, стартовала ракета в 05:59 по московскому времени 3 сентября и уже примерно через 2,5 минуты произошёл взрыв.

Напомним, что это было первое испытание Alpha в воздухе. До этого, 18 августа, прошли статические огневые испытания аппарата. Тогда двигатели первой ступени успешно проработали 15 секунд.

Отметим, что разработка Alpha стартовала ещё в далёком 2014 году.