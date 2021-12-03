Американская армия получила модернизированную атомную бомбу

Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности США. Отмечается, что благодаря модернизации, боеприпас может эксплуатироваться в течение 20 лет. В результате модернизации снизилась мощность бомбы, но повысилась её точность за счёт использования новых хвостовых элементов.

Бомба B61-12 может быть использована как в свободнопадающем, так и в корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 «Торнадо», а также перспективных F-35, B-21, F/A-18F.

«Программа продления жизненного цикла B61-12 обеспечит безопасность и эффективность вооружения. НУЯБ ожидает начала полномасштабного производства в мае 2022 года с завершением выпуска в 2026 финансовом году», — сказано в сообщениях Национального управления ядерной безопасности США.