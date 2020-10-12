Американская армия получила новейший боевой вертолет UH-60V

Заявляется, что боевое воздушное транспортное средство получило открытую модульную архитектуру. Это делает новинку прекрасной базой для дальнейшей модернизации. Также стоит отметить, что управление машины унифицировано с вариантом UH-60M, благодаря чему эксплуатация авиатехники становится в разы проще. Еще одним качественным улучшением на фоне предшественника называется существенно увеличенный ресурс фюзеляжа.

Напомним, что в апреле 2020 года в сети появилась информация об оценочных испытаниях вертолета UH-60V. Они прошли на полигоне базы Сухопутных сил США Форт-Льюис, штат Вашингтон. Прежние планы руководства армии США предусматривали модернизацию до нового стандарта примерно 700 вертолетов UH-60L.