Наука и технологии
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Американская армия получила новейший боевой вертолет UH-60V
В общей сложности, до данной версии планируется модифицировать 700 вертолетов UH-60L
Сухопутные силы США получили на вооружение новейший боевой вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk. Отличительной особенностью устройства является так называемая “стеклянная кабина” — панель кабины пилотов, состоящая из электронных дисплеев.
Заявляется, что боевое воздушное транспортное средство получило открытую модульную архитектуру. Это делает новинку прекрасной базой для дальнейшей модернизации. Также стоит отметить, что управление машины унифицировано с вариантом UH-60M, благодаря чему эксплуатация авиатехники становится в разы проще. Еще одним качественным улучшением на фоне предшественника называется существенно увеличенный ресурс фюзеляжа.
Напомним, что в апреле 2020 года в сети появилась информация об оценочных испытаниях вертолета UH-60V. Они прошли на полигоне базы Сухопутных сил США Форт-Льюис, штат Вашингтон. Прежние планы руководства армии США предусматривали модернизацию до нового стандарта примерно 700 вертолетов UH-60L.