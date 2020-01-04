Наука и технологии
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Американская армия пополнится надводными роботами
Их внедрят в авианосные и экспедиционные ударные группы
Издание Defense News сообщило, что ВМС США планирует формирование рабочей группы по оснащению флота подводным, а также надводными роботами. Согласно источнику, предполагается, что итоговый план развертывания будет готов уже в осенью текущего года.
Сообщается, что конгресс Соединенных Штатов предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год приобретение двух надводных роботов большого водоизмещения. Известно, что на данный момент разработка новых роботов идет полным ходом, в то время как военным необходимо сформировать концепцию их эксплуатации. Ожидается, что в документе должны быть отражены несколько видов внедрения надводных роботов в авианосные и экспедиционные ударные группы.
По словам авторов издания, формирование концепции запланировано на ближайшее время. Так, военные должны анонсировать начальный вариант документа в течение следующего месяца.