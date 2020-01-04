Американская армия пополнится надводными роботами

Сообщается, что конгресс Соединенных Штатов предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год приобретение двух надводных роботов большого водоизмещения. Известно, что на данный момент разработка новых роботов идет полным ходом, в то время как военным необходимо сформировать концепцию их эксплуатации. Ожидается, что в документе должны быть отражены несколько видов внедрения надводных роботов в авианосные и экспедиционные ударные группы.

По словам авторов издания, формирование концепции запланировано на ближайшее время. Так, военные должны анонсировать начальный вариант документа в течение следующего месяца.