Наука и технологии
Сегодня 06:15
Американская авиакомпания добавила возможность выбрать третий пол при заказе билетов
Правда, пока все это делается через дополнительный телефонный звонок
Как стало известно, теперь все пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпании American Airlines, имеют возможность выбрать пол, отличный от стандартных “мужской” или “женский” при приобретении авиабилетов.
Но стоит отметить, что для этого будет необходимо забронировать билет либо по телефону, либо совершить звонок уже после бронирования, чтобы получить доступ к новому предложению авиакомпании. Решение со звонком временная — по словам американского издания USA Today, данная функция уже в самое ближайшее время появится на официальном сайте авиакомпании.
Напомним, что American Airlines все же не первая компания, предлагающая подобное решение для всех желающих — еще в марте текущего года United Airlines вошли в историю как первый авиаперевозчик США, предложивший дополнительные варианты при выборе пола.