Американская авиакомпания добавила возможность выбрать третий пол при заказе билетов

Но стоит отметить, что для этого будет необходимо забронировать билет либо по телефону, либо совершить звонок уже после бронирования, чтобы получить доступ к новому предложению авиакомпании. Решение со звонком временная — по словам американского издания USA Today, данная функция уже в самое ближайшее время появится на официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что American Airlines все же не первая компания, предлагающая подобное решение для всех желающих — еще в марте текущего года United Airlines вошли в историю как первый авиаперевозчик США, предложивший дополнительные варианты при выборе пола.