Американская «глушилка» для китайских и российских спутников заработает в полную мощь уже в 2024 году

Технология электронного подавления, названная Meadowlands, была разработана L3 Harris Technologies. Ожидается, что её введут в строй уже к концу 2024 года.

Meadowlands будет оснащён радарами, установленными на колесных прицепах, чтобы сделать его максимально портативным. Сообщается, что космические силы США планируют произвести до 30 таких устройств.

Представители Командования космических систем заявили, что проблемы, возникшие во время испытаний, были успешно решены, а программа переходит к завершающим этапам интеграции и тестирования.

Они также отметили, что технические проблемы потребовали сложной доработки узлов.

Генеральный менеджер L3Harris по космическому превосходству, Чарльз Кларксон, подчеркнул, что компания усилила испытания, чтобы гарантировать надёжность и уменьшить риски, связанные с Meadowlands.