Американская компания Amazon поставила рекорд по количеству уволенных сотрудников

Глава компании Энди Джесси 4 января распространил между сотрудниками памятку о том, что из-за нестабильной экономической ситуации и слишком быстрых темпов найма новых сотрудников в течение последних нескольких лет, Amazon вынуждена пойти на такой шаг.

Отмечается, что 18 тысяч сотрудников — 1,2% штата, а всего в настоящее время в компании работают порядка 1,5 млн человек. Значительная доля увольнений придётся на подразделения Amazon Stores и «Пользовательский опыт и технологии».

«Обзор прошлого года продемонстрировал нестабильность в экономике и показал, что последние несколько лет мы часто нанимали людей на работу», — подчеркнул Джесси в памятке для сотрудников.