Американская компания купит 1,05 млн биткоинов — 5% от всех существующих

Кайзер объяснил, что Сэйлор придерживается стратегии скупки биткоинов на крупную сумму, по сути, рекордной, которая выражается не столько в фиатных деньгах, сколько в количестве BTC. MicroStrategy купит 1,05 BTC — 5% от всех существующих биткоинов по цене $42110 за монету. Общая сумма — $615,7 млн. Это стратегия обеспечения рыночной доли и стабильности компании через выпуск акций и долговых обязательств вместе с покупкой такого количества биткоинов.

Причём в таком случае Сэйлор побьёт рекорд самого создателя биткоина Сатоши Накамото по количеству удерживаемых монет.

На стратегию MicroStrategy обратили внимание и криптоюрист, апологет BTC, акционер этой компании Джон Дитон. Он полностью поддержал стратегию.