Американская компания начнёт строить собственную космическую станцию

Постройка станции Axiom начнётся с установки модуля питания полезной нагрузки (PPTM) на МКС. Первоначальное планирование включало установку модуля обитания, затем второго модуля обитания и исследовательского модуля, а затем энергетического и теплового модуля со шлюзовой камерой.

Однако, поскольку стыковочный порт Node 2 Forward на МКС будет использоваться американским деорбитальным кораблём (USDV) для сведения МКС с орбиты, NASA обратилось к Axiom с просьбой разработать план отделения USDV от модулей станции. При этом Axiom опасается возможного риска, что если им придётся сойти с орбиты, а модули не будут готовы к отделению.

Поэтому NASA поддерживает пересмотр последовательности сборки космической станции Axiom, чтобы скоординировать её с размещением USDV.